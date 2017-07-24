Генеральная репетиция Дня ВМФ в Североморске состоится 28 июля

25 Июля 2017 года, 09:12

СЕВЕРОМОРСК/ 28 июля/ БИ-ПОРТ - Генеральная репетиция военно-спортивного праздника, посвящённого Дню ВМФ в Североморске, запланирована на 28 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего в праздничных мероприятиях будут задействованы около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

30 июля, в День Военно-Морского Флота России, атомная подводная лодка «Обнинск» и большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» станут одними из главных участников праздника. Эпизод развертывания подводных лодок для скрытного выполнения своих основных задач будет показан после траления фарватера корабельной тральной группой. Экипажи «Калуги» и «Обнинска» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду. Через некоторое время военные моряки отработают элемент всплытия.

Экипажи подводных и надводных кораблей продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению.