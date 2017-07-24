Дом в Мурманске, на который пожаловались Путину, капитально отремонтируют

25 Июля 2017 года, 09:36

МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Жилой дом на проспекте Кольском, жители которого пожаловались на отсутствие горячей воды на протяжении целого года, включат в программу капитального ремонта на 2018 год. Об этом в ходе вчерашнего оперативного совещания заявил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. Как ранее сообщал «Би-порт», жильцы дома вывесили большой плакат на фасаде дома с текстом «Путин, помоги! Уже год нет горячей воды».

«Все участники этой ситуации – Октябрьское ЖЭУ, Мурманская ТЭЦ, муниципальная власть все это время, как в итоге выяснилось, просто не хотели решить эту проблему. Жители дома вывесили большой плакат, который, конечно, не остался без внимания», – отметил Алексей Тюкавин.

Как выяснилось, вода в доме отсутствовала, поскольку не было подключения к бойлеру, который находится в соседнем доме – так было задумано ещё при строительстве домов. Устанавливать отдельный бойлер за собственные средства жильцы не захотели – дорого. Теперь предложено включить дом в 2018 году в программу капремонта.

«Однако, чтобы жителям не сидеть целый год без горячей воды, нужно было найти временное компромиссное решение. Нам для этого потребовалось всего 15 минут. Цена вопроса – покупка или установка второго прибора учета с общей стоимостью порядка 8 тысяч рублей», - сказал первый заместитель главы региона.

Алексей Тюкавин также напомнил о том, что согласно закону «Об общих принципах самоуправления РФ» местные органы власти должны были разобраться в этой ситуации в самом начале и принять решение, как организовать снабжение людей горячей водой. По закону, бездействие также рассматривается как неисполнение своих полномочий. То, что жители пошли на крайние меры и вывесили плакат, не осталось незамеченным – прокуратура в настоящее время проводит серьезную детальную проверку этого случая.

«Прошу также Государственную жилищную инспекцию строго исполнять свои полномочия и требовать от местных властей исполнения законодательства. Непонятно, почему нельзя было разобраться со всем этим раньше?», – сказал в заключение Тюкавин.