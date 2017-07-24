Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации

25 Июля 2017 года, 10:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 25 июля, следственные органы России отмечают свой общий профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Эта дата выбрана не случайно. 25 июля 1713 года Указом Петра I была создана следственная канцелярия гвардии майора М. И. Волконского – первый государственный орган в России, уполномоченный проводить предварительное следствие. Такие канцелярии подчинялись непосредственно императору и оставались независимыми, объективными и беспристрастными, расследуя наиболее опасные дела в отношении высокопоставленных лиц.

Следователи Следственного комитета России расследуют уголовные дела о наиболее сложных и резонансных преступлениях, среди которых преступления против жизни и половой неприкосновенности, преступления против конституционных прав, преступления в отношении несовершеннолетних, должностные и налоговые преступления.