В России стали чаще летать

25 Июля 2017 года, 10:15

РОССИЯ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Совокупное количество перевезённых пассажиров в первом полугодии 2017 года выросло на 21,5%. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит Росавиация. Согласно показателям, наибольший рост наблюдался на международных линиях – по сравнению с прошлым годом количество перевезённых пассажиров выросло почти на 40%, в то время как на внутренних линиях рост составил 12,7%.

Лидером по количеству перевезённых пассажиров в первом полугодии 2017 года стал «Аэрофлот» – за шесть месяцев услугами национального перевозчика воспользовались более 15,2 млн человек (рост составил 13,5%). К слову, «Аэрофлот» по этому показателю вошёл в ТОП-20 авиакомпаний мира по итогам прошлого года. Напомним, «Аэрофлот» выполняет три ежедневных рейса из Мурманска в Москву.

На 2/3 вырос пассажиропоток у авиакомпании «Россия»: в первом полугодии услугами «дочки» национального перевозчика воспользовались почти 5 миллионов пассажиров. «Россия» выполняет до трёх ежедневных рейсов из Мурманска в Петербург и является одной из самых пунктуальных авиакомпаний страны.

Открывшая продажи билетов на собственные рейсы из Мурманска в Москву авиакомпания «Сибирь» (торговая марка «S7 Airlines») в первом полугодии увеличила количество обслуженных пассажиров на 2,4%.

Пассажиропоток ведущего регионального перевозчика – авиакомпании «Нордавиа» – в первом полугодии вырос более чем в 1,5 раза и составил 504 350 человек. Партнёр «Нордавиа» по альянсу Red Wings перевезла на 15,7% пассажиров больше, чем в прошлом году.

Напомним, по итогам первого полугодия пассажиропоток в аэропорту Мурманска вырос на 10,5% и составил 385 тысяч человек.

Фото: М. Паламарчук