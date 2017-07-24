На отлов и содержание безнадзорных животных в 2017 году в областном бюджете предусмотрено 54,5 млн рублей

25 Июля 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – На оперативном совещании в правительстве региона обсудили исполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

«В прошлые годы были жалобы, что средств из областного бюджета на эти цели выделяют недостаточно, в этом году объем средств значительно увеличен. Прошло полгода, уже можно говорить о каких-то результатах», – отметил первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова сообщила, что с 2017 года почти вдвое увеличен объем выделяемых субвенций – до 54,5 млн рублей. На основании заявок бюджетам муниципальных образований перечислено почти 11,5 млн рублей. Проведенный анализ показал низкий процент освоения субвенций, мероприятия по регулированию численности бездомных животных проводятся не в полной мере, снизилось количество отловленных животных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметила Гомерова, причины снижения – бездействие муниципалитетов в первом квартале и недостаточная работа во втором. Это может привести к увеличению поголовья безнадзорных животных. Так, в Ковдорском районе муниципальный контракт на отлов бездомных животных заключен только в апреле текущего года, так же поздно договор заключен в Корзуново, а в Заозерске его нет до сих пор. Снижение показателей по отлову отмечается в Мурманске, Апатитах, Оленегорске, Кировске, Североморске, Ловозере, Ревде и Умбе. Есть и положительные примеры – высокие показатели по отлову в Кольском районе, в Мончегорске, Кандалакшском районе.

Алексей Тюкавин поручил главам муниципалитетов принять меры по исполнению переданных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, информацию о результатах представить в комитет по ветеринарии до 1 сентября.