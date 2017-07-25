Началось обследование авиабомбы на Семеновском озере

25 Июля 2017 года, 11:32

МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ - Специалисты Северного флота сегодня приступили к обследованию взрывоопасного предмета, найденного на дне Семеновского озера одним их жителей города Мурманска. Предположительно на дне озера недалеко от берега находится авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Она лежит на глубине около 1,5 метра и имеет признаки глубокой коррозии, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Водолазы отряда по борьбе с подводными диверсантами Северного флота приступили к обследованию взрывоопасной находки. После исследования найденного объекта будет принято решение о способах утилизации авиабомбы.

Фото: ТВ-21 Мурманск