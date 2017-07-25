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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Началось обследование авиабомбы на Семеновском озере
 
 
 
 
25 Июля 2017 года, 11:32

Началось обследование авиабомбы на Семеновском озере


МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ - Специалисты Северного флота сегодня приступили к обследованию взрывоопасного предмета, найденного на дне Семеновского озера одним их жителей города Мурманска. Предположительно на дне озера недалеко от берега находится авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Она лежит на глубине около 1,5 метра и имеет признаки глубокой коррозии, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Водолазы отряда по борьбе с подводными диверсантами Северного флота приступили к обследованию взрывоопасной находки. После исследования найденного объекта будет принято решение о способах утилизации авиабомбы.

Фото: ТВ-21 Мурманск

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