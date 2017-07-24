Покупка недвижимости в Европе: преимущества Коста-Брава

25 Июля 2017 года, 11:50

Желаете инвестировать средства в европейскую недвижимость? Отличное решение. Преимущества подобных вложений очевидны – надежность, безопасность, высокая ликвидность, отличные перспективы на будущее. Остается только выбрать страну и регион для наиболее удачной покупки. Эксперты компании Damlex Realty рекомендуют обратить внимание на Испанию, в частности, на Северное побережье.

Испанская прибрежная полоса – место, способное покорить даже самых взыскательных путешественников и инвесторов. Обратившись к специалистам, купить дом на коста брава можно с оптимальным соотношением цены и качества. Здешнее жилье представлено элитными виллами, находящимися в оливковых и сосновых посадках, в непосредственной близости с песочными пляжами и небольшими уютными бухточками. Современные постройки имеют удобную планировку, ухоженную территорию с частными бассейнами и превосходным видом на море.

Коста-Брава обладает массой преимуществ, создавая достойную конкуренцию в плане инвестирования более дорогостоящим мегаполисам не только Испании, но и Европы в целом. Выделяется побережье такими моментами:

развитая транспортная сеть с превосходными дорогами;

классическая туристическая инфраструктура с обилием торговых и развлекательных объектов;

чистые пляжи в сочетании с богатой природой и комфортным климатом;

качественная разнообразная кухня, включающая в себя не только вкусные, но и невероятно полезные блюда;

приветливые местные жители;

лояльное отношение государства к зарубежным инвесторам.

Стоит отметить, что Каталония является автономией Испании. Она имеет богатую историю и особую культуру. Здесь сосредоточены постройки еще 9-12 столетий, сотни архитектурных достопримечательностей различного периода. Коста-Брава – жемчужина Каталонии, граничащая с Францией. Побережье находится в нескольких часах езды от Барселоны. В течение 300 дней в году тут наблюдаются теплые солнечные деньки. Морской воздух и обилие зеленых насаждений делают пребывание здесь не только приятным, но и полезным для здоровья.