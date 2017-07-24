Делегация Мурманска приняла участие в работе форума «Городская среда»

25 Июля 2017 года, 12:09

КРАСНОДАР/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – В Краснодаре 24 июля состоялся форум «Городская среда», посвященный вопросам благоустройства общественных пространств городов страны. В мероприятии приняли участие около тысячи человек из 85 регионов России, в том числе и из Мурманской области.

«На мой взгляд, форум принес большую практическую пользу всем участникам, – поделился мэр Мурманска Дмитрий Филиппов. – Мы узнали, каким видит развитие проекта «Городская среда» федеральный центр, а представители различных муниципалитетов поделились своими лучшими наработками, опытом».

Филиппов отметил выступление представителей Калининграда, где разработаны код-дизайн и нормативы для применения рекламных конструкций. Это существенным образом повлияло на внешний облик города, особенно его исторического центра.

«Тема сохранения исторического облика, реконструкции и ремонта фасадов зданий, являющихся культурным наследием, крайне важна и для Мурманска. Поэтому опыт калининградских коллег может нам пригодиться», – подчеркнул мэр.

АГМ