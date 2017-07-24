В Мурманской области зарегистрировано 140 экземпляров рыбы с признаками ульцеративного дермального некроза

25 Июля 2017 года, 12:35

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Специалисты Комитета по ветеринарии Мурманской области и ГОБВУ «Мурманская облСББЖ» с 17 по 21 июля выезжали на рыбоход Нижнетуломской ГЭС и рыбоучетное заграждение на реке Кола в районе Магнетитов для мониторинга ситуации по болезням диких популяций рыб.

Из-за позднего прихода летнего тепла на Кольский полуостров высокий уровень воды в реке Кола продлил сроки установки РУЗ и проведения мониторинговых исследований семги кольской популяции до начала второй декады июля. В период с 10 по 20 июля учтено 883 экземпляра атлантического лосося, погибших – 96 особей.

15 июня был открыт рыбоход Нижнетуломской ГЭС на реке Тулома. Вся проходящая через рыбоход семга подвергается осмотру и учету. В текущем году на рыбоходе Нижнетуломской ГЭС учтено прохождение 4541 экземпляров семги.

С начала хода семги зарегистрировано 140 экземпляров семги с признаками, характерными для ульцеративного дермального некроза (UDN). Это та самая болезнь, из-за которой в 2015 и 2016 году в реках региона массово гибла рыба. Власти были вынуждены запретить лов в реке Кола.

Специалисты госветслужбы отобрали пробы для проведения комплекса лабораторно-диагностических исследований во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной ветеринарии им. Я. Р. Коваленко, произвели пробоподготовку для выполнения исследований на молекулярном уровне.

Одновременно продолжен мониторинг окружающей среды – нерестовых рек лосося. Отобраны пробы воды, грунта из рек Кола и Тулома. Проведенные на базе Мурманской облветлаборатории исследования не выявили превышения допустимых уровней физико-химических показателей и патогенных для рыб бактерий и грибов.

19 июля проведено внеплановое обследование рыбоводных хозяйств, осуществляющих деятельность на Нижнетуломском водохранилище: ООО «Найнас» и филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». На технологическом отходе отмечено наличие грибов рода Saprolegnia. Отобраны пробы для проведения исследований.