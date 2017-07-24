Частное облако – максимальная защита информации и удобство использования

25 Июля 2017 года, 12:50

Такое понятие, как частное облако, предполагает, что все ресурсы и сервисы инфраструктуры организации или предприятия работают на основе сети, функционирующей в индивидуальном режиме. Эти решения отличаются высокой степенью безопасности и большими возможностями для контролирования и анализа.

Когда требуется частное облако?

Возможность хранить информацию с помощью частного облака целесообразно использовать в ряде ситуаций:

Когда бизнес выстраивается в основном на информации и приложениях, а к уровню их защиты предъявляются очень высокие требования.

Если предприятие занимается направлением, в котором вопрос защиты информации всегда остается приоритетным. К примеру, в военной сфере или государственном секторе.

Для бизнеса, который работает на базе своего центра обработки информации, если это оправдано относительно уровня рентабельности.

Основные достоинства

Как показывает практика, аренда облака значительно повышает возможности для контроля по сравнению с сервисами публичными. Причина вполне очевидна, ведь в этом случае все основные компоненты ИТ-инфраструктуры будут находиться в распоряжении одной компании. В итоге управленческие и прочие процессы станут осуществляться более эффективно и продуктивно.

Благодаря применению частного облака только одной компанией обеспечивается невероятно высокая степень безопасности. В этом случае все компоненты системы защищают данные на базе особенностей и требований конкретного проекта.

В ряде государств запрещено обрабатывать персональную информацию за границей страны. Вот почему бизнес, работающий с таким сведениями, не может обратиться к мировым провайдерам, чьи дата-центры расположены за рубежом.

Частное облако внутри себя обладает более высокой скоростью передачи информации. Это обусловлено тем, что в данном случае работают очень надежные средства для защиты корпоративных сетей, проводятся операции в границах местных фаерволов, благодаря чему можно в разы увеличивать производительность.

Отдельно стоит обратить внимание на особенности функционирования конфигурации частного облака. В процессе внедрения технологии значительно увеличивается степень оперативности работы информационно-технической службы компании. Сервис, который требуется для бизнеса по запросу, можно развернуть за 5-10 минут, для чего нужно просто поставить перед виртуальным оборудованием ряд легких задач.