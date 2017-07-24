Частное облако – максимальная защита информации и удобство использования

Такое понятие, как частное облако, предполагает, что все ресурсы и сервисы инфраструктуры организации или предприятия работают на основе сети, функционирующей в индивидуальном режиме. Эти решения отличаются высокой степенью безопасности и большими возможностями для контролирования и анализа.
Когда требуется частное облако?
Возможность хранить информацию с помощью частного облака целесообразно использовать в ряде ситуаций:
- Когда бизнес выстраивается в основном на информации и приложениях, а к уровню их защиты предъявляются очень высокие требования.
- Если предприятие занимается направлением, в котором вопрос защиты информации всегда остается приоритетным. К примеру, в военной сфере или государственном секторе.
- Для бизнеса, который работает на базе своего центра обработки информации, если это оправдано относительно уровня рентабельности.
Основные достоинства
Как показывает практика, аренда облака значительно повышает возможности для контроля по сравнению с сервисами публичными. Причина вполне очевидна, ведь в этом случае все основные компоненты ИТ-инфраструктуры будут находиться в распоряжении одной компании. В итоге управленческие и прочие процессы станут осуществляться более эффективно и продуктивно.
Благодаря применению частного облака только одной компанией обеспечивается невероятно высокая степень безопасности. В этом случае все компоненты системы защищают данные на базе особенностей и требований конкретного проекта.
В ряде государств запрещено обрабатывать персональную информацию за границей страны. Вот почему бизнес, работающий с таким сведениями, не может обратиться к мировым провайдерам, чьи дата-центры расположены за рубежом.
Частное облако внутри себя обладает более высокой скоростью передачи информации. Это обусловлено тем, что в данном случае работают очень надежные средства для защиты корпоративных сетей, проводятся операции в границах местных фаерволов, благодаря чему можно в разы увеличивать производительность.
Отдельно стоит обратить внимание на особенности функционирования конфигурации частного облака. В процессе внедрения технологии значительно увеличивается степень оперативности работы информационно-технической службы компании. Сервис, который требуется для бизнеса по запросу, можно развернуть за 5-10 минут, для чего нужно просто поставить перед виртуальным оборудованием ряд легких задач.