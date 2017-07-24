Два инвестиционных проекта в Мурманске получат государственную поддержку

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День металлурга отметили в городах Мурманской области День металлурга отметили в городах Мурманской области
«Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале «Мурманская Миля»: о чём вы ещё не знаете - читайте в журнале
Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов Мурманский педагогический колледж приглашает абитуриентов
МАГУ продолжает приём абитуриентов МАГУ продолжает приём абитуриентов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Новое видео работы живодёров появилось в соцсетях
 
 
 
 

Курсы валют 25.07.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,6498
1,0670
1 USD
Доллар США
59,6572
0,7247
1 EUR
Евро
69,4708
0,8085
10 NOK
Норвежских крон
74,1535
0,8525
10 SEK
Шведских крон
72,3626
0,9310
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

15°
2.2 м/с
давление 763.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области снизился уровень безработицы
24 Июля 2017, 16:29
В Мурманской области снизился уровень безработицы
Россияне смогут зарабатывать на производстве электроэнергии
24 Июля 2017, 12:53
Россияне смогут зарабатывать на производстве электроэнергии
Консульство Норвегии в Мурманске прекратит рассматривать заявления на получение визы
24 Июля 2017, 11:35
Консульство Норвегии в Мурманске прекратит рассматривать заявления на получение визы
К концу лета в России может подорожать бензин
24 Июля 2017, 10:34
К концу лета в России может подорожать бензин
 
 
 
 

Самое читаемое

Школьница из Мурманска ограбила пассажирку поезда
24 Июля 2017, 15:29
Рейс «Нордавиа» из Москвы задерживается до 6 утра следующих суток
24 Июля 2017, 18:48
В Семёновском озере обнаружен труп мужчины
25 Июля 2017, 10:28
Рыболовный траулер потерял ход в Баренцевом море
24 Июля 2017, 14:27
На улице Хлобыстова открылась новая детская площадка
24 Июля 2017, 15:40
Восемь жителей Мурманской области обратились по поводу присасывания клещей
24 Июля 2017, 16:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Два инвестиционных проекта в Мурманске получат государственную поддержку
 
 
 
 
25 Июля 2017 года, 13:28

Два инвестиционных проекта в Мурманске получат государственную поддержку


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области. На заседании был положительно рассмотрен вопрос присвоения инвестиционному проекту по строительству рыбоперерабатывающего завода статуса масштабного инвестиционного проекта. Таким образом, ООО «РПК «Гавань» получит право на заключение договоров аренды без проведения торгов.

ООО «РПК «Гавань» планирует создание в городе Мурманске современного и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса по выпуску продукции соответствующей всем требованиям международных стандартов качества. В рамках проекта компания планирует создание не менее 180 рабочих мест.

Положительное решение также получил проект по строительству регионального распределительного центра, реализуемый АО «Тандер» и уже имеющий статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. В соответствии с решением Межведомственной комиссии инвестору предоставлено право на льготу по налогу на имущество организаций, в отношении имущества, создаваемого в рамках проекта. Появление в регионе распределительного центра, объем инвестиций в который составил 2,2 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест будет равняться 360 единиц, существенным образом повысит долю налоговых отчислений в бюджет Мурманской области.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Военнослужащий в Мурманской области оштрафован за наезд на пешехода
2.
В Мурманской области зарегистрировано 140 экземпляров рыбы с признаками ульцеративного дермального некроза
3.
В центре Мурманска обнаружен подозрительный предмет. Обновлено
4.
Началось обследование авиабомбы на Семеновском озере
5.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мурманчанин приговорен к лишению свободы
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта