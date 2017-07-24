Два инвестиционных проекта в Мурманске получат государственную поддержку

25 Июля 2017 года, 13:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области. На заседании был положительно рассмотрен вопрос присвоения инвестиционному проекту по строительству рыбоперерабатывающего завода статуса масштабного инвестиционного проекта. Таким образом, ООО «РПК «Гавань» получит право на заключение договоров аренды без проведения торгов.

ООО «РПК «Гавань» планирует создание в городе Мурманске современного и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса по выпуску продукции соответствующей всем требованиям международных стандартов качества. В рамках проекта компания планирует создание не менее 180 рабочих мест.

Положительное решение также получил проект по строительству регионального распределительного центра, реализуемый АО «Тандер» и уже имеющий статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области. В соответствии с решением Межведомственной комиссии инвестору предоставлено право на льготу по налогу на имущество организаций, в отношении имущества, создаваемого в рамках проекта. Появление в регионе распределительного центра, объем инвестиций в который составил 2,2 млрд рублей, а количество создаваемых рабочих мест будет равняться 360 единиц, существенным образом повысит долю налоговых отчислений в бюджет Мурманской области.