Останки животных в заброшенном доме в Куропте утилизированы

25 Июля 2017 года, 13:43

КУРОПТА/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – В сети появилась информация об обнаружении трупов животных в населенном пункте Куропта Ковдорского района.

Государственная ветеринарная служба Мурманской области в ходе проверки установила, что вскрытые трупы животных в стадии разложения находились в заброшенном здании на окраине Куропты. С части трупов собак были сняты шкуры. Осмотр места подтвердил, что умерщвление животных и вскрытие трупов производилось в одном помещении, в дальнейшем мешки и металлическая тара с трупами были перенесены в здание бывшей общественной бани.

В соответствии с требованиями законодательства специалисты собрали биологические отходы, провели дезинфекцию мест умерщвления животных и нахождения трупов. Специальным транспортом биологические отходы направлены на уничтожение.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. Ответственность за нарушение правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов предусмотрена частью 3 статьи 10.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях.