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Главная » НОВОСТИ » Ручная кладь может полегчать
 
 
 
 
25 Июля 2017 года, 14:13

Ручная кладь может полегчать


РОССИЯ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Министерство транспорта РФ предлагает снизить норму провоза ручной клади до пяти килограмм. При этом из перечня предметов, которые входят в бесплатную норму, исключаются верхняя одежда, фото- и видеокамеры, ноутбук, зонт и мобильный телефон. Соответствующие поправки обозначены в законопроекте, который вносит изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП).

Нововведения могут вступить в силу после того, как президентом будут подписаны поправки к закону, разрешающие авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа на невозвратных тарифах. При этом поправками бесплатная норма провоза багажа в 10 кг на возвратных тарифах сохранялась.

Согласно предлагаемым новшествам, предлагается разделить понятия «багаж» и «ручная кладь», закрепив за последней строгий перечень предметов и ограничить её пятью килограммами. По мнению авторов законопроектов, эти поправки будут способствовать развитию авиакомпаний-лоукостеров.

Вместе с тем, согласно данным опросов, проведённых по заказу туристических компаний, россияне не слишком готовы платить за багаж отдельно, предпочитая билеты с предоплаченным багажом.

«Слишком много нелепиц в новых правилах. Например, вы сдали в багаж сотовый телефон. А багаж – не прибыл. Согласно среднероссийской статистики, из 1000 мест багажа около 5% прибывает в пункт назначения с задержкой, ещё 1% – теряется безвозвратно. И ни такси не вызвать, ни домой не позвонить – ничего! При этом, размер возмещения от потери – незначительный. Другими словами, каждое место багажа нужно будет дополнительно страховать, что тоже приведёт к расходам. В мировой практике показатели потерь лучше, но там нет таких, мягко говоря, нелепых правил. Даже в низкобюджетном сегменте», – считают авиационные эксперты.

«Мы сегодня наблюдаем очередную попытку государства взвалить на пассажиров ненужные расходы. Стоять на страже интересов единственного лоукостера, который создан на базе фактически государственной компании, вместо того, чтобы грамотно создавать условия конкурентного рынка, конечно, приведёт к росту показателей, но вряд ли это приведёт к появлению новых лоукостеров, да и в целом – не будет способствовать развитию авиарынка: достаточно посмотреть, сколько негатива собирает наш единственный низкобюджетный перевозчик», – добавили собеседники агентства.

Фото: LinkedIn

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