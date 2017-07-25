Выявлено около трех тонн свиного шпика неустановленного происхождения на предприятии в Мурманске

25 Июля 2017 года, 14:30

МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Комитет по ветеринарии Мурманской области проверил мясоперерабатывающее предприятие в Мурманске и выявил около трех тонн свиного шпика неустановленного происхождения.

В обороте находилась продукция свиноводства без маркировки производителя и ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении. В условиях напряженной эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней это создает угрозу заноса вируса особо заболевания.

После проведения ветеринарно-санитарной экспертизы принято решение о направлении шпика в звероводческое хозяйство для кормления животных. Субъекту, допустившему нарушения, выдано предписание об их устранении. Юридическое лицо и его работник привлечены к административной ответственности в виде штрафов.