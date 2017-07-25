В Семёновском озере взорвут авиационную бомбу

25 Июля 2017 года, 14:45

МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, которую нашли в Семёновском озере в субботу, решено уничтожить на месте обнаружения. Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель начальника УМВД по городу Мурманску Дмитрий Воронин. Напомним, сегодня опасную находку обследовали специалисты Северного флота.

«Перед участковым поставлена задача обойти все близлежащие дома, попасть во все квартиры. Выяснить, может быть есть инвалиды или малоходящие. Оповестить всех, предусмотреть совместно с администрацией эвакуацию людей. С газовой службой решается вопрос по перекрытию газа», - рассказал Воронин.

Фото: ТВ-21 Мурманск