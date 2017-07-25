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Главная » НОВОСТИ » Новый российский ледокол напугал США
 
 
 
 
25 Июля 2017 года, 15:04

Новый российский ледокол напугал США


РОССИЯ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ - Новый российский боевой ледокол с лазерной установкой напугал США. Речь идет о многоцелевых судах класса «Иван Папанин». Они будут иметь на своем борту мощные лазеры, способные разрезать лед и, возможно, уничтожать врагов. Так же атомные «боевые ледоколы» будут оснащены модульной платформой для вооружений. Американские СМИ отмечают, что такие ледоколы способны нести на своем борту ракетное вооружение. Сейчас российский ледокольный флот насчитывает 40 кораблей, а у США в настоящее время имеется всего два ледокола. Успехи США в разработке лазерного оружия достаточно скромные, вот американцы и волнуются, - заявил в эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Все эти вопли нужно расценивать в контексте антироссийской американской пропаганды, которая сто обыкновенных мух будет зачислять в беспилотные летательные аппараты, которые шастают через Европу и Атлантику в Америку. Правдой является то, что и в Америке, и в Китае действительно идут разработки лазерного оружия. Но, успехи по этой части весьма и весьма скромны. Работа, так называемых, лазерных пушек пока еще скромна, поскольку лазерный луч рассеивается, он работает на небольшое расстояние. А что касается резания льда, то лед находится впритык к носу ледокола и такие эксперименты действительно проводятся, и ничего нового здесь нет. Россия уже давно говорила, что мы работаем в этом направлении. А что касается каких-то там ракет на ледоколе, то это полная чушь. Хотя, с другой стороны, мы должны признать, что сейчас, осваивая свою русскую Арктику, мы создаем суда, так называемого, ледокольного класса. У нас там не только ледоколы, о которых идет речь, но есть катера и корабли арктического класса. Они просто имеют усиленное оборудование, рассчитанное на то, чтобы ломать паковые льды. Это очень толстые льды и для того, чтобы наши корабли проходили через эти паковые льды, нужна и хорошая сталь на эти корабли, нужны сильные установки, и, конечно, лазерные установки. Но, дальность их огня достаточно скромна, это касается нескольких десятков метров. Кстати, американцы по этой части идут с нами, как говорится, «ноздря в ноздрю»«, - объяснил эксперт.

По его словам, Арктика сегодня - лакомый кусок для многих стран, но Россия свои позиции не сдает.

«Надо знать историю вопроса. Есть Парижские договоры 20-х, 30-х годов о том, как мир поделил Арктику. Но, Запад не устраивают эти договоры, которые уже были закреплены на международном уровне. И Америка, и Канада, даже Австралия и Китай, претендуют на свою часть Арктики, которую мы называем просто «русской». Москва много раз призывала мировое сообщество: «Давайте сядем, и раз и навсегда договоримся о границах в Арктике». Сейчас пока мир не хочет садиться за стол договариваться, мы пытаемся закрепить свои родные российские границы. Это не нравится ни американцам, ни французам, ни канадцам, никому. А мы спокойно и уверенно садимся в русском секторе Арктики, который считаем своим. Мы там усаживаем самодостаточную группировку войск, и у нас там все арктическое: арктические автоматы, арктические снегоходы, арктическое жилье, самолеты, катера и вертолеты. Это все приспособлено для того, чтобы надежно защитить русский сектор Арктики. Вот отсюда западный и, особенно, американский вой и идет. То, что сделано за последние четыре года, «нас не догонишь». Мы не только прибирались в Арктике, вывезли оттуда 65 тысяч ржавых бочек, я уже не говорю о миллионах тонн ржавого оборудования, которое было там брошено. У нас там оборудованы базы, пограничные посты, аэродромы, мы садимся туда так, как же, и на любой участок российской земли, который будем оборонять от неприятеля. Наша Арктика находится под надежным прикрытием; там горючее, патроны и даже порох имеет свои арктические особенности», - рассказал военный эксперт.

Для справки:

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Фото: Rank_X/flickr.com

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