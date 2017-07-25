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Главная » НОВОСТИ » Стало известно время подрыва авиабомбы в Семёновском озере
 
 
 
 
25 Июля 2017 года, 16:46

Стало известно время подрыва авиабомбы в Семёновском озере


МУРМАНСК/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Комитете по жилищной политике состоялось совещание, на котором обсудили эвакуацию жителей при ликвидации авиабомбы в Семеновском озере.

Напомним, 22 июля в Семеновском озере житель Мурманска обнаружил авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. После обследования взрывоопасного предмета специалистами Северного флота было принято решение взорвать ее на месте обнаружения, потому что транспортировать ее рискованно.

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Ликвидация бомбы запланирована на 12:00, осколки от ее взрыва могут разлететься на километр. Авиабомбы, как правило, находятся в связке – так было, например, на автодороге Никель-Раякоски, но во время обследования в озере других боеприпасов не обнаружили. После взрыва взрывотехники Северного флота еще раз обследуют дно. Во время проведения работ будет перекрыто движение, а также эвакуированы жильцы домов на проспекте Героев-Североморцев, улицах Гагарина и Александрова.

«До момента нахождения на месте будет находиться пост, граждан не допустят. У нас выделено 24 участковых, которые пошли по восьми близлежащим домам для квартирного обхода, чтобы уточнить, сколько там инвалидов, детей, пожилых. Это нужно, чтобы понимать объем завтрашней работы. Скорее всего, вечером будет повторный обход. Нужно еще узнать у граждан, есть ли у них возможность где-то переждать эту ситуацию», – рассказал заместитель начальника УМВД по Мурманску Дмитрий Воронин.

Руководству АО «Электротранспорт» рекомендовано начать оповещать население об изменении маршрутов общественного транспорта.

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