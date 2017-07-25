Соловецкой школе юнг – 75 лет

25 Июля 2017 года, 17:00

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил ветеранов Соловецкой школы юнг с 75-летием этого уникального учебного заведения. В торжественных мероприятиях на Соловецких островах приняли участие юнги из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Карелии, Свердловской, Пермской областей и из Латвии.

На торжественном митинге, который состоялся у памятника Соловецким юнгам на Соловецком архипелаге, командующий Северным флотом заявил, «что на примере соловецких юнг будет воспитано еще не одно поколение истинных патриотов России и её Военно-морского флота».

Вице-адмирал Николай Евменов передал Соловецкому музею копии архивных документов военных лет, хранившиеся в музее Северного флота. В их числе личные письма соловецкинх юнг, свидетельства об окончании школы, другие документы, плакаты и фотографии более чем 70-летней давности.

Участники митинга посадили рядом с обелиском саженцы, которые образуют Рощу памяти соловецких юнг.

В праздновании 75-летия Соловецкой школы юнг также приняли участие экипажи кораблей Северного флота – тральщика «Соловецкий юнга» и малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» и юнармейцы и Мурманской и Архангельской областей.

Соловецкой школой юнг было подготовлено 4111 специалистов: радистов, рулевых, боцманов, мотористов, электриков надводных кораблей, штурманских, артиллерийских и торпедных.

За годы Великой Отечественной войны более 150 воспитанников Соловецкой школы юнг за мужество и отвагу награждены медалями Нахимова и Ушакова, 45 юнг стали кавалерами орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны. Звание Героя Советского Союза присвоено юнге Владимиру Моисеенко.