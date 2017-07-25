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Главная » НОВОСТИ » Число операций по картам «Мир» выросло в шесть раз
 
 
 
 
25 Июля 2017 года, 18:44

Число операций по картам «Мир» выросло в шесть раз


РОССИЯ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Количество операций по картам «Мир» с начала года выросло почти в шесть раз, составив 14,3 млн трансакций за июнь 2017 года. Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК).

Согласно результатам анализа динамики операций по национальным картам, проведенного НСПК, за январь 2017 года было совершено 2,4 млн трансакций по картам «Мир», а в июне этот показатель достиг 14,3 млн. Наибольший рост пришелся на февраль: по сравнению с январем число операций увеличилось на 87,5%. В марте рост составил 66%, в апреле — 26%, в мае — 30%, в июне — 43%. Доля системы «Мир» на рынке платежных систем по числу выпущенных карт составила 5%. По данным ЦБ, из 200 млн карт, выпущенных российскими банками, 10,7 млн — национальные. По оценкам Бинбанка, через три года доля карт «Мир» может превысить 40%, а количество трансакций по ним увеличится в десятки тысяч раз.

Чаще всего россияне расплачиваются национальными картами в продуктовых магазинах. По данным НСПК, на продовольственный ритейл приходится 28,9% всех операций по картам «Мир». Еще 6,5% трансакций связано с оплатой мобильной связи, 4,3% совершаются в ресторанах и фаст-фудах. В аптеках производится 2,3% операций по картам «Мир», в магазинах одежды — 1,5%, а в супермаркетах электроники — только 0,5%.

По словам вице-президента банка ТКБ Игоря Антонова, на привыкание к картам международных платежных систем у потребителей ушли годы, с картами «Мир» процесс идет гораздо быстрее. Для полноценной конкуренции с МПС «Миру» надо расширять географию обслуживания карт, указал директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка Антон Суворкин. Сейчас карты уже принимают в Армении, также НСПК ведет переговоры с Таиландом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Белоруссией и Казахстаном.

По словам экспертов, на рост популярности карт «Мир» повлияли, в частности, нефинансовые сервисы. Сейчас технологическая начинка карт НСПК включает в себя транспортное приложение (можно расплатиться в автобусах, троллейбусах, метро, оплатить парковку), топливное приложение (можно накопить баллы, расплачиваясь за бензин), геолокацию (определяется местоположение совершения операции), программу лояльности (гражданам начисляется до 50% от суммы операций на карту) и другие опции. К концу 2017 года россияне смогут платить картами «Мир» со смартфонов: НСПК ведет переговоры с Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

По словам начальника управления развития продуктов Бинбанка Алексея Охорзина, за счет расширения нефинансовых сервисов и социальных проектов карты «Мир» будут приобретать всё большую популярность. На этом фоне международные платежные системы, безусловно, будут искать различные точки соприкосновения с НСПК, создавая партнерские проекты, считает эксперт.

«Увеличение числа трансакций по картам «Мир» связано и с расширением сети торговых точек, в которых можно расплачиваться нацкартой, — отметила директор департамента платежных систем СМП-банка Елена Биндусова. — Банки должны были обеспечить ее прием во всей своей сети к 1 июля и успешно это сделали. Когда карты «Мир» принимали не во всех торговых точках, это создавало определенные неудобства».

Также в стране начался и активный перевод бюджетников на карты «Мир»: по закону все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на карты «Мир» до 1 июля 2018 года.

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