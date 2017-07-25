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Главная » НОВОСТИ » 82% россиян вступают в брак по любви
 
 
 
 
25 Июля 2017 года, 19:00

82% россиян вступают в брак по любви


РОССИЯ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ – Высшая школа экономики совместно с Российским государственным социальным университетом провела опрос среди молодежи на тему брака. Об этом пишет газета «Известия».

Совместное исследование НИУ ВШЭ и РГСУ, в ходе которого в 2015 и 2016 годах были опрошены две тысячи человек в возрасте от 17 до 30 лет, показало, что большинство молодых людей, вступивших в брак, познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей (56%). 21% мужей и жен объединила учеба в вузе. В социальных сетях нашли друг друга 2% респондентов.

На вопрос о причинах заключения брака большинство респондентов (82%) ответили, что это любовь. Остальные 5–6% объяснили создание семьи желанием иметь детей, 3% опрошенных сказали, что их заставили расписаться родители, а 2% заключили брак по расчету.

Профессор факультета экономических наук ВШЭ Оксана Кучмаева отметила, что в разные времена взгляды на потребность в семье менялись. Если для современной молодежи главное — психологический комфорт, то их родители 20–30 лет назад считали, что семья нужна для продолжения рода, а еще 100 лет назад главными были экономические мотивы.

Большинство молодых людей (80%) вступают в официальный брак после получения высшего образования. А жить начинают вместе не ранее чем через полгода после знакомства.

«Молодежь высказывает традиционные взгляды на создание семьи. Абсолютное большинство как молодых людей, так и девушек говорят о том, что семья должна строиться на официально оформленных отношениях. Но наряду с этим мы видим современный тренд — прежде чем вступить в брак, люди предпочитают встать на ноги, получить образование и лучше узнать партнера», — сказала Кучмаева.

В ходе исследования ученые выяснили, что у большинства респондентов надежды на семейное счастье оправдались (79%). А вот у 21% молодых семей — нет, и высока вероятность, что их брак распадется. Однако от реализации мыслей о разводе чаще всего их удерживает беспокойство о будущем детей (53%), о своем собственном будущем (30%) и жилищная проблема (10%). 7% респондентов сказали, что не разводятся из-за мнения окружающих, боязни остаться одинокими и из-за отсутствия сексуального партнера.

Значимой причиной для разрыва отношений является супружеская измена. Понять и простить ее готовы только 3% опрошенных. Большинство же респондентов (42%) сказали, что не стали бы жить с изменщиком, 6% ответили бы на измену изменой, 20% поступили бы по обстоятельствам.

«В целом супружеская измена — это неординарная ситуация в жизни молодой семьи, она воспринимается как крах всего. Это является еще одним свидетельством романтического отношения супругов в возрасте до 30 лет к семье», — сказала Оксана Кучмаева.

Несмотря на жесткое неприятие измен, 22% опрошенных молодых людей не готовы мириться с ограничением личной свободы, 41% респондентов могут развестись из-за постоянных критических замечаний, еще 10% не приемлют навязывания мнения «второй половины». А физического насилия боятся только 5% жен и мужей.

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