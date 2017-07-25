«Норникель» усиливает взаимодействие с органами госвласти регионов присутствия

25 Июля 2017 года, 19:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 июля/ БИ-ПОРТ - В рамках аудита системы корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель», состоялась рабочая поездка вице-президента компании Владислава Гасумянова в Мурманскую область. В ходе визита были проанализированы итоги работы структур безопасности Кольской ГМК в первом полугодии 2017 года, а также проведены рабочие встречи с руководством областного УФСБ и Прокуратуры.

С начала года работа в области безопасности в Кольской ГМК претерпела некоторые изменения. На особом контроле находилась обстановка в трудовых коллективах и мониторинг социально-экономической ситуации в регионе. Работа департамента безопасности оценена как удовлетворительная.

В ходе встречи с руководством УФСБ России по Мурманской области обсуждались способы оперативного взаимодействия подразделений корпоративной защиты и правоохранительных органов в сфере антитеррористической защищенности стратегических предприятий, расположенных в Арктической зоне.

Глава УФСБ России по Мурманской области Олег Герасин также высоко оценил результаты встречи и отметил роль Мурманской области как форпоста экономических интересов России в Заполярье.

«Регион развивается, но обстановка остается непростой. Растет международная конкуренция за арктические ресурсы, борьба становится более изощренной. В ход идут и такие чувствительные инструменты, как экологическая повестка, развитие коренных народов, трансграничный транзит», - подчеркнул он.

На встрече Владислава Гасумянова и Прокурора Мурманской области Василия Щербакова обсуждались вопросы содействия социальной стабильности в регионе, а также результаты политики «нулевой терпимости» к коррупционным проявлениям, реализуемой на предприятиях «Норникеля». Особо отмечалась роль «Норникеля» как ведущего налогоплательщика в экономике области.

«Вместе с руководством региональных правоохранительных органов мы намерены усовершенствовать законные механизмы нейтрализации любых угроз предприятиям, которые имеют особое значение для экономики страны», - отметил вице-президент компании.