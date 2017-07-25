Десять человек тушили квартиру в Кандалакше

26 Июля 2017 года, 08:35

КАНДАЛАКША/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Вечером 25 июля в Кандалакше горела квартира. Сообщение о возгорании на улице Горького, 15 поступило в МЧС в 17:43.

«В результате пожара в квартире на втором этаже обгорели коридор, пластиковая обшивка стен, мебель и имущество. Оплавилась потолочная плитка во всей квартире. Закопчены стены и потолок в подъезде», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.