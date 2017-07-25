Центр консалтинговых проектов разработал уникальное решение для рыбопромысловых и судоходных компаний

26 Июля 2017 года, 09:13

Центр консалтинговых проектов (входит в группу «IT Полюс») представляет новое отраслевое решение «Зарплата и кадры экипажей и судов», предназначенное для автоматизации процессов расчета заработной платы на предприятиях морского и речного транспорта, гражданских флотах, в рыболовецких компаниях.

Данная разработка представлена на базе конфигурации «1С:Зарплата и управление персоналом» и учитывает особенности расчёта заработной платы плавсостава по специфическим для отрасли алгоритмам.

Отраслевое решение позволяет распределить суммы сдельного заработка между членами экипажа судна по должностным паям с учётом отработанного времени; произвести расчет и отражение в системе дополнительных выходных дней или часов членов экипажа рейса, а также формирует справку о среднем заработке с возможностью обособленного формирования сумм начисленной заработной платы и инвалюты.

Разработаны механизмы распределения суммы котлового довольствия и расчета суммы сдельной оплаты за рейс в соответствии с количеством вылова рыбы и расценкам каждого вида продукции.

Привычные и гибкие механизмы настройки, позволяют получить полную информацию об отгулах, отпусках, компенсациях за выходные дни, составе экипажа в рейсе, организовывают расчёт суммы инвалюты взамен суточных в соответствии с количеством отработанных дней и нормой суточных по должности.

В программе также реализована возможность формирования судовых ролей на русском и английском языках в соответствии с формой, соответствующей правилам Минтранса.

Автоматизация функции поддерживает все основные процессы кадрового учета и расчета зарплаты с учетом требования законодательства и отраслевой специфики предприятия.

Ответим на ваши вопросы и запишем на демонстрацию по телефону:

(812) 244-7-133 – в Санкт-Петербурге;

(8152) 692-701 – в Мурманске;

или по электронной почте info@it-murman.ru.