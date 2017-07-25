«ИТ Консалтинг» объявляет ШКВАЛ СКИДОК на программные продукты Корпорации «ПАРУС»

26 Июля 2017 года, 10:00

ООО «ИТ Консалтинг» (входит в группу компаний «IT Полюс») предлагает рассмотреть условия акции «Шквал скидок», и воспользоваться уникальной возможностью эффективно автоматизировать управление персоналом вашей организации.

При покупке или наличии базовой платформы «ПАРУС 8» – приобретение модулей «Расчет заработной платы», «Управление персоналом и штатное расписание», «Табельный учет», «Оценка эффективности деятельности персонала» будет стоить всего 1 рубль за каждый модуль.

Предложение действует с 10 января по 30 сентября 2017 года для государственных и корпоративных учреждений, предприятий и организаций.

Для корпоративных (хозрасчетных) организаций и предприятий вместо модуля «Кадры и штатное расписание» поставляется модуль «Управление персоналом и штатное расписание».

Для исполнительных органов государственной власти (местного самоуправления») вместо модуля «Кадры и штатное расписание» поставляется модуль «Управление кадрами государственной гражданской службы».

Акция распространяется на серверные части указанных модулей.

Каждому покупателю – индивидуальный подарок!

Ответим на ваши вопросы и запишем на демонстрацию по телефону:

(812) 244-7-133 – в Санкт-Петербурге;

(8152) 692-702 – в Мурманске;

или по электронной почте parus@it-pole.com.