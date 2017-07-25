Маршруты движения автобусов и троллейбусов в Мурманске изменены

26 Июля 2017 года, 10:06

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – В связи с уничтожением авиабомбы в районе Семеновского озера сегодня весь общественный транспорт с 11:00 до 11:30 не будет производить посадку и высадку пассажиров на остановке «ул. Гагарина» и остановке «Семеновское озеро» в обоих направлениях.

В связи с перекрытием движения в период с 11:30 и до особого распоряжения на участке дороги от ул. К. Либкнехта до остановки «ул. Гагарина» на время перекрытия изменяется путь следования автобусов и троллейбусов:

Маршрут №5:

В сторону юга: ресторан Встреч - ул. Чумбарова-Лучинского – пр. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. К. Маркса – ул. Челюскинцев (плавательный бассейн) – далее по маршруту.

В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут №10:

В сторону юга: завод Севморпуть – пр. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. К. Маркса – ул. Полярные Зори – далее по маршруту.

В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут №18:

В сторону юга:– ул. С.Ковалева - ул. Чумбарова-Лучинского – пр. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Мира – далее по маршруту.

В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут №33:

В сторону юга: пр. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. К. Маркса – ул. Челюскинцев (плавательный бассейн) – далее по маршруту.

В сторону севера по тому же маршруту.

Троллейбусный маршрут №3:

В сторону севера: ул. Радищева – пр. Ленина – ул. К. Либкнехта – разворотное кольцо троллейбусов №6.

В сторону юга по тому же маршруту.

Троллейбусный маршрут №4:

В сторону севера: ул. Шмидта через ул. Октябрьская - ул. Карла. Либкнехта – разворотное кольцо троллейбусов №6.

В сторону юга: ул. К.Либкнехта – поворот на ул. Челюскинцев и далее по маршруту.