В Мурманске обсудят модернизацию моногородов

26 Июля 2017 года, 10:21

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске состоится заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. В центре внимания – подведение предварительных итогов реализации программ комплексного развития моногородов и программ «5 шагов благоустройства».

«Кроме того, на рабочей группе будет затронут вопрос реализации инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития Кировск», - говорится в сообщении.

В ходе заседания планируется оценить степень достижения контрольных целевых значений показателей результативности программ развития, а также обсудить проекты потенциальных резидентов ТОСЭР Кировск.