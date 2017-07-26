Более трех тысяч человек будут эвакуированы из-за взрыва бомбы в Мурманске

26 Июля 2017 года, 10:42

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – В домах, население которых будет эвакуировано из-за подрыва авиабомбы, проживает 3500 человек, сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Мурманской области Александр Фролов. Со списком домов можно ознакомиться на сайте администрации.

Напомним, 22 июля в Семеновском озере возле домика моржей мурманчанин обнаружил авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны. Специалисты Северного флота обследовали боеприпас, после чего было решено взорвать ее на месте обнаружения.

«Этот боеприпас входит в третью категорию по степени опасности, то есть, самый опасный. Авиабомба при сбросе взведена на боевую. К тому же, она долго пролежала в агрессивной среде – грунте, воде. Такой боеприпас запрещено доставать», – объяснил Фролов.

В Мурманской области до сих продолжают находить бомбы и снаряды времен войны. Например, при строительстве Нахимовского училища в мае был обнаружен 130 мм артиллерийский снаряд, еще один боеприпас нашли в июле.

«Мурманская область – такой регион, что при начале масштабного строительства места стройки проверяются на наличие таких следов войны, – отметил Фролов. – А здесь, у озера, произошел прорыв водопровода, пошел большой поток воды. Вода размыла грунт, где и лежала бомба».

Подрыв запланирован на 12:00, маршруты движения автобусов и троллейбусов будут изменены. Для эвакуации людей подготовлены пункты временного размещения, автобусы начали их вывозить в 10:00. Помощь маломобильным группам оказывают социальные работники.