Карантинная фитосанитарная зона под Апатитами упразднена

26 Июля 2017 года, 11:04

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – В ходе проведения карантинных фитосанитарных обследований была упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменён карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде в пределах границ дачного потребительского кооператива «Факел» (Апатитский район), на земельном участке с общей площадью 3,5 га.

Основанием для снятия карантина послужило установление факта ликвидации популяции карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды и её отсутствие в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд. Это было подтверждено данными контрольных карантинных фитосанитарных обследований.