Apple запустила Trade-In для iPhone в России

26 Июля 2017 года, 12:14

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Компания Apple запустила в России сервис, по которому можно поменять свой старый iPhone на новый с доплатой. Об этом передают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в программе Trade-In будут участвовать только айфоны произведённые для России, начиная с 4-го и старше в хорошем состоянии. Обменять телефон можно будет re:Store, «М.Видео» и «Связном».

Представитель «Связного» Сергей Тихонов в комментарии «Би-порту» пояснил, что программа обмена уже начала действовать более чем в 100 магазинах страны. «В мурманских магазинах «Связного» программа пока не действует, однако компания запустит trade-in в течение августа», – добавил собеседник агентства.