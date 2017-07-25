Большой гидрографический катер Северного флота назвали в честь Николая Тимошенко

26 Июля 2017 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в посёлке Мишуково состоялась торжественная церемония присвоения наименования «Николай Тимошенко» большому гидрографическому катеру БГК-2148 Северного флота.

Начальник Северной гидрографической экспедиции капитан 1 ранга Тимошенко Николай Кузьмич внёс значительный вклад в развитии полярной гидрографии. Контр-адмирал Сергей Ласточкин отметил важность сохранения памяти о выдающихся людях гидрографической службы СФ.

Большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2148» был построен на ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске в 2012 году. Данный катер является вторым в серии новых больших гидрографических катеров, построенных для Военно-Морского флота РФ. В состав Северного флота вошёл в марте 2013 года. «БГК-2148» неоднократно успешно принимал участие в проведении практических научных исследований в Баренцевом море специалистами гидрографической службы Северного флота.

Катер проекта 19920 предназначен для выполнения комплексных гидрографических работ в прибрежных районах морей, а также обслуживания средств навигационного оборудования на закрытых акваториях.