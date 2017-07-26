В перечень веществ, подлежащих контролю, внесены новые психоактивные вещества и одно наркосодержащее растение

26 Июля 2017 года, 14:00

РОССИЯ/ 26 июля - С 25 июля 2017 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 827 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», разработанное ГУНК МВД России.

Указанным постановлением Правительства в перечни веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, внесено 13 новых психоактивных соединений, а также наркосодержащее растение мимоза хостилис, которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин.

Так, в ходе оперативного мониторинга появляющихся на российском наркорынке новых психоактивных веществ в этом году ГУНК МВД России выявлено два соединения: U-47700 и фуранилфентанил. Указанные вещества рассматривались на предмет включения в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, для этого потребовалось проведение их исследования на предмет отнесения к аналогам наркотических средств.

По результатам исследований подтвердились как психоактивность U-47700 и фуранилфентанила, так и схожесть структурных формул с уже запрещенными наркотиками. Данные вещества признаны их аналогами. Вместе с тем в связи с зафиксированными фактами незаконного распространения и потребления указанных веществ, они включены самостоятельными позициями в перечень наркотиков.

За счет психоактивных свойств и отсутствия мер контроля за растением мимоза хостилис, высушенные части которой используются в качестве наркотика, в сети Интернет появился спрос на ее семена. Стоит отметить, что российские граждане ошибочно называют мимозой различные сорта акации, не обладающие психоактивными свойствами и не имеющие ничего общего с запрещенным растением.

МВД России