Уничтожение авиабомбы в Мурманске прошло без последствий

26 Июля 2017 года, 12:51

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Уничтожение авиационной бомбы на дне Семёновского озера обошлось без последствий. Об этом журналистам рассказал первый заместитель начальника ГУ МЧС по Мурманской области Александр Фролов. По его словам, был подготовлен кумулятивный заряд, в результате взрыва вся энергия ушла в землю, а на поверхности можно было наблюдать только столб воды.

«Окна все целы, домик моржей цел. Специалисты Северного флота сработали на высочайшем уровне, поэтому разлёта осколков не было», - отметил Фролов.

В тротиловом эквиваленте мощность взрывчатки составила 10 килограмм.