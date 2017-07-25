В России появился официальный цифровой герб для государственных сайтов

26 Июля 2017 года, 13:36

РОССИЯ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Министерство связи и массовых коммуникаций предложило использовать на сайтах госорганов модернизированное изображение герба России. Новое изображение уже размещено на порталах президента и Совета Федерации, пишут «Известия».

Необходимость создания цифровой версии изображения государственного символа в ведомстве объяснили тем, что используемый сейчас на сайтах образ герба исходно разрабатывался для печатных бумажных документов.

«При размещении на экранах малых размеров он становится сложночитаемым и неразборчивым, — объяснил замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович. — Применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы».

В пресс-службе министерства уточнили, что использовать цифровое изображение герба предложено всем госорганам в презентации единого дизайна государственных сайтов, которая ранее была направлена в правительство.

Над новым изображением официального герба России работали три дизайнера — Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков.

«Образ строго соответствует описанию герба в нормативных актах, — рассказал Артем Геллер. — Изображение создавалось для сайта президента. Однако мы выложили его в свободный доступ. Все могут им пользоваться».

По словам дизайнеров, при создании изображения они убрали значительную часть мелких деталей, мешающих восприятию символа в целом. Новую версию герба было решено сделать с минимальным количеством деталей и в нескольких размерах. Например, на самом маленьком изображении вообще не выделены перья, а на более крупных появляется больше деталей. Изображение не имеет объема. Герб сделан однотонным.

«Прежний рисунок герба делался для большого экрана, бумаги, флага. Если его уменьшить, то детали превращаются в кашу, и невозможно разобрать, что изображено», — пояснил Геллер.

До апреля 2018 года на единый стиль должны перейти первые 10 государственных веб-ресурсов. Далее на унифицированный дизайн перейдут сайты федеральных, региональных и муниципальных органов.