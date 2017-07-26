Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» занял место в парадном строю на Североморском рейде

26 Июля 2017 года, 14:15

СЕВЕРОМОРСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ - Сегодня тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» занял место в парадном строю кораблей Северного флота на Североморском рейде Кольского залива. Таким образом, строй надводных кораблей и подводных лодок Северного флота, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-Морского флота России, сформировался полностью. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Сегодня же на Североморском рейде состоится репетиция парада кораблей и эпизодов военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.

Всего в военно-спортивном празднике примут участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Надводные корабли, подводные лодки Северного флота продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению.