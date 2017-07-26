Судно тылового обеспечения «Эльбрус» задерживается на Балтике

26 Июля 2017 года, 14:39

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ - Судно тылового обеспечения «Эльбрус» вышло на двое суток в Балтийское море для проверки девиации магнитного компаса. Об этом сообщили в пресс-службе «Северной верфи». В ходе контрольного выхода будет проверено устранение замечаний, выявленных в ходе госиспытаний.

После возвращения «Эльбруса» на Северную верфь в случае положительного заключения о результатах контрольного выхода судно начнут готовить к переходу на Север на заключительный этап государственных испытаний. В ходе испытаний будут проверены мореходные качества судна, работа многолучевого эхолота и систем катодной защиты. Также состоятся испытания передачи грузов на судно с воздуха.

Ранее сообщалось, что переход судна состоится в конце июня.