На борту атомного ледокола «50 лет Победы» открылась фотовыставка об Арктике

26 Июля 2017 года, 15:45

РОССИЯ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – На борту атомного ледокола «50 лет Победы» начала работу фотовыставка сотрудника национального парка «Русская Арктика» Николая Гернета. Выставка проводится в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, и будет работать на постоянной основе.

Холл, ресторан и библиотеку атомохода украсят 18 фотографий, которые были сделаны Гернетом на архипелаге Земля Франца-Иосифа в разное время. Места для экспозиции были выбраны не случайно – здесь проводят время туристы, которые ежегодно приезжают в Мурманск, чтобы отправится на ледоколе на Северный полюс.

Сами снимки и оформление выставки, как рассказал Николай Гернет, получили одобрение капитана ледокола Дмитрия Лобусова, который и сам увлекается фотографией.

Напомним, всего в этом сезоне состоится 5 круизов на атомном ледоколе «50 лет Победы». Они завершатся 12 августа.

Фото: Николай Гернет