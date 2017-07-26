В России за неделю наблюдается нулевая инфляция

26 Июля 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ - За период с 18 по 24 июля 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала июля – 100,5%, с начала года – 102,8%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,3%, свинину, масло сливочное, молоко пастеризованное, творог жирный, печенье, конфеты шоколадные, чай и соль – на 0,1-0,2%. Одновременно яйца куриные стали дешевле на 1,2%, крупа гречневая – на 0,7%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,2%, в том числе на капусту белокочанную – 16,8%, картофель – 5,9%, помидоры – 4,7%, морковь – 3,4%.