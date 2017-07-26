Должник оплатил долг восьмью мешками с монетами

26 Июля 2017 года, 17:42

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – На исполнении в отделе судебных приставов Кольского района находилось исполнительное производство о взыскании с должника морального вреда в размере 36 тысяч рублей.

Должник не торопился исполнять решение суда более полугода, несмотря на предпринимаемые приставом меры принудительного исполнения, и всячески пытался воспрепятствовать процессу принудительного исполнения. Но все же, благодаря принятым мерам, задолженность удалось уменьшить.

В итоге должник решил погасить остаток долга в полном объеме. Денежные средства он принес в виде восьми мешков монет номиналом по 2 рубля, 1 рубль, 10 и 5 копеек, подсчет которых занял несколько часов из-за отсутствия специальной техники.

Задолженность все же была оплачена, а после поступления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением требований исполнительного документа.