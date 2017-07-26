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Главная » НОВОСТИ » Мурманчане поставили коммунальщикам 5,2 балла из 10
 
 
 
 
26 Июля 2017 года, 18:00

Мурманчане поставили коммунальщикам 5,2 балла из 10


РОССИЯ/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Портал Domofond.ru провел опрос среди 258 тысяч россиян, проживающих в ста крупнейших городах, о качестве работы коммунальных служб. Об этом сообщают «Известия».

Больше всего работой коммунальных служб довольны жители Нижневартовска: горожане поставили им 6,8 баллов. Также в тройку лидеров попали Сургут (6,6) и Набережные Челны (6,5). На последних строчках — Махачкала (4,1), Архангельск (4,2) и Шахты (4,3). В среднем по стране участники опроса поставили коммунальным службам пять баллов из 10.

Из крупнейших городов в топ-10 рейтинга попала только Москва, занявшая седьмое место. Санкт-Петербург — на 11, Казань — на 17, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург — на 20, 27 и 42 соответственно. Остальные города-миллионники расположились в нижней половине списка. Мурманск же оказался на 56 месте, его жители поставили коммунальщикам 5,2 балла.

Профессор РАНХиГС, член попечительского совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Евгений Богомольный полагает, что мнение жителей российских городов, поставивших невысокую оценку коммунальным службам, небезосновательно. Он считает, что восприятие гражданами работы системы ЖКХ часто связано с несбывшимися ожиданиями.

«Людям кажется, что если они заплатили деньги, то они должны получить все услуги в течение пяти минут, — сказал специалист. — Но жилищно-коммунальное хозяйство — это очень большая сфера. Ее оборот — более 4,5 трлн рублей, там работают более миллиона человек. И много лет этой сферой не занимались».

Эксперт добавил, что за последние десятилетия появились сотни новых законов, постановлений, приказов, разобраться в которых обычному потребителю не под силу. В итоге жильцам кажется, что коммунальные службы только берут с них большие деньги и при этом не выполняют свои обязанности как положено.

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