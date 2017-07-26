«Аэропорт Мурманск» сообщает о задержке рейса «Нордавиа» из Петербурга

26 Июля 2017 года, 17:27

МУРМАНСК/ 26 июля/ БИ-ПОРТ – Прибытие рейса 5N-520 авиакомпании «Нордавиа» из Петербурга задерживается до 2:40 минут 27 июля (по расписанию - в 0:50).

«Причина задержки – поздний вылет из Петербурга», – сообщили «Би-порту» в мурманском аэропорту. Накануне более чем на три часа было задержано прибытие рейса из Москвы.

Администрация ПАО «Аэропорт Мурманск» напоминает, что уточнить статус рейса можно в представительстве авиакомпании или по телефоном справочной аэропорта: 8 (8152) 281-331, 281-431.

Фото - Никита Москвичёв.