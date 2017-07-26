Реконструкция детского городка «Сказка» идёт по графику

27 Июля 2017 года, 08:25

МУРМАНСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске продолжается реконструкция комплекса семейного отдыха «Детский городок «Сказка», расположенного в районе Семеновского озера. Ход работ проверили глава администрации города Андрей Сысоев и депутат Государственной Думы Алексей Веллер, приехавший в областной центр в рамках региональной недели.

«По просьбам горожан было принято решение возродить детскую территорию отдыха, сделать ее современной, надежной и безопасной. Отрадно, что сегодня пожелания мурманчан воплощаются в жизнь», – отметил депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Депутат внес несколько предложений по организации территории. Он подчеркнул, что обновленная зона отдыха будет не только развлекательной, но и сможет способствовать интеллектуальному развитию юных горожан.

Рабочие демонтировали ограждения из кирпичных стен с элементами башен и центральную архитектурную конструкцию, а также элементы фундамента. Кроме того, в этом году будут проведены все необходимые подготовительные работы, выполнена планировка территории, прокладка инженерных сетей.

«Работы идут по графику. Объекту уделяется пристальное внимание, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Такие зоны отдыха очень востребованы среди мурманчан. Детский городок «Сказка» станет уникальным местом, где можно будет отдохнуть всей семьей».

На территории появятся общественная, хозяйственно-бытовая, парковая и игровые зоны. Каждая из них будет выполнена в определенной тематике. Полюбившиеся мурманчанам башни сказочного замка будут возведены заново. На радость маленьким северянам в городке поселятся персонажи русских сказок: Аленушка, Царевна-лягушка, Колобок, Иван-царевич и многие другие – всего 44 фигуры. Также установят скамейки, урны и выполнят озеленение.