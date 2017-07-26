Определены лучшие муниципалитеты Мурманской области по эффективности местной власти

27 Июля 2017 года, 08:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ - Межведомственная комиссия подвела итоги оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Мурманской области за 2016 год. Эта работа в соответствии с федеральными установками проводится ежегодно в плановом режиме.

По итогам 2016 года в большинстве муниципальных образований отмечена положительная тенденция роста среднемесячной начисленной заработной платы как работников крупных и средних предприятий, так и работников учреждений социальной сферы. Более чем в половине муниципалитетов региона зафиксировано увеличение темпов роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения; объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

В группе «городские округа» победителем стал город Полярные Зори, в группе «муниципальные районы» – Кольский район, в группе «закрытые административно-территориальные образования» – ЗАТО Видяево. Победителям будут предоставлены гранты из областного бюджета. Средства грантов можно будет потратить на улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных, культурных или спортивных учреждений. При этом муниципалитеты обязаны будут улучшить значения показателей в выбранной сфере.