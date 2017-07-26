В областном правительстве прошли оперативно-следственные мероприятия

27 Июля 2017 года, 10:36

МУРМАНСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ - В правительстве Мурманской области сотрудники силовых структур провели оперативно-следственные мероприятия. Эту информацию «Би-порту» подтвердили источники, знакомые с ситуацией.

«Проводились определенные мероприятия», – сообщили собеседники агентства, однако цель их проведения они назвать отказались. Также собеседники подтвердили информацию о проведении аналогичных мероприятий в конгресс-отеле на главной площади города.

«Би-порт» обратился в региональное правительство и рассчитывает получить комментарии в ближайшее время.