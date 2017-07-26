27 Июля 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. В повестке дня четыре вопроса.

Так министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский расскажет о работе по снижению задолженности потребителей за коммунальные услуги. По данной теме также выступят глава администрации Кольского района Александр Лихолат – его территория чаще других подвергалась критике за последнее время, а также заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Мурманэнергосбыт» Алексей Степанов.

Глава Кандалакшского района Михаил Павлов расскажет о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности. О достижении целевых показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении Мурманской области из федерального бюджета межбюджетных субсидий в 2016 году расскажет министр финансов Мурманской области Елена Дягилева.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения для предоставления им в аренду земельных участков без проведения торгов.