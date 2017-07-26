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Главная » НОВОСТИ » Александровские полицейские скрыли сведения о своих доходах
 
 
 
 
27 Июля 2017 года, 11:53

Александровские полицейские скрыли сведения о своих доходах


МУРМАНСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – По результатам проведенной проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции и государственной службы, в части ненадлежащего соблюдения сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Александровск запретов и ограничений, возложенных законодательством России.

Установлено, что 18 сотрудников полиции предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей.

Так, при предоставлении сведений о доходах за 2016 год полицейскими не указаны доходы, полученные супругами по гражданско-правовым договорам. Также были скрыты доходы, полученные от реализации имущества, доходы от вкладов в банках, сведения о наличии в собственности и в пользовании квартир, гаражей, земельных участков. В 30-дневный срок, установленный для уточнения представленных сведений, сотрудники их не дополнили и не уточнили.

На основании выявленных нарушений прокурор в ОМВД России по ЗАТО Александровск внес представление, в котором поставлен вопрос об ответственности сотрудников полиции, не исполнивших требования законодательства. Представление находится на рассмотрении.

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