Силовики проверяют контракты бюджетных учреждений Мурманской области

27 Июля 2017 года, 12:14

МУРМАНСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – Оперативно-следственные мероприятия, которые правоохранительные органы проводят в правительстве Мурманской области и отеле «Меридиан», связаны с подведомственными администрации региона учреждениями. Об этом «Би-порту» сообщил начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Дмитрий Ищенко.

«Мероприятия связаны с проверкой коммерческих структур, которые выполняли работы по государственным контрактам с этими учреждениями. Со стороны органов исполнительной власти региона оказывается всестороннее содействие», - рассказал чиновник.

Напомним, о следственных мероприятиях стало известно накануне.