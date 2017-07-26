На взлётную полосу аэропорта «Хибины» выехал мотоциклист

27 Июля 2017 года, 12:31

АПАТИТЫ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах задержали 40-летнего мотоциклиста, который выехал на взлётно-посадочную полосу аэропорта «Хибины». Об этом рассказали в транспортной полиции.

Установлено, что 40-летний местный житель тайно проник на территорию аэропорта, проигнорировав запрещающие знаки дорожного движения. Пересечь взлетно-посадочную полосу ему не удалось – противоправное поведение злоумышленника пресекли транспортные полицейские.

В настоящее время в отношении гражданина составлен административный протокол по статье 11.3 ч.4 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности полетов».