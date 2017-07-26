При сносе дома в Зеленоборском нашли старинные монеты

27 Июля 2017 года, 13:20

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – В древнем поселении Княжая Губа (Зеленоборский) началось возведение новой транспортной мостовой развязки на федеральной автодороге «Кола». Для строительства объекта потребовалось снести дом, который находится на территории проведения ремонтных работ.

Как сообщает сайт «Выбери лучшее», при сносе дома под крыльцом здания было найдено несколько мешков со старинными монетами и ценные облигации, счет которым идет на тысячи долларов. По предварительной информации, скорее всего, обнаруженные ценности будут переданы государству, так как прежние хозяева дома вовремя не приватизировали жилье и права претендовать на находку теперь уже не имеют.

Фото: Кандалакша онлайн