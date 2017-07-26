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Жизнь в Мурманске


Сари
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Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » При сносе дома в Зеленоборском нашли старинные монеты
 
 
 
 
27 Июля 2017 года, 13:20

При сносе дома в Зеленоборском нашли старинные монеты


ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – В древнем поселении Княжая Губа (Зеленоборский) началось возведение новой транспортной мостовой развязки на федеральной автодороге «Кола». Для строительства объекта потребовалось снести дом, который находится на территории проведения ремонтных работ.

Как сообщает сайт «Выбери лучшее», при сносе дома под крыльцом здания было найдено несколько мешков со старинными монетами и ценные облигации, счет которым идет на тысячи долларов. По предварительной информации, скорее всего, обнаруженные ценности будут переданы государству, так как прежние хозяева дома вовремя не приватизировали жилье и права претендовать на находку теперь уже не имеют.

Фото: Кандалакша онлайн

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