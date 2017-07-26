В Кольском районе сформируют план ликвидации несанкционированных свалок

27 Июля 2017 года, 13:40

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – В администрации Кольского района состоялось рабочее совещание с главами муниципалитетов по вопросу выработки программы ликвидации объектов накопленного экологического ущерба с территории городских и сельских поселений.

Граждане района отметили на Интерактивной карте свалок 165 объектов накопленного экологического ущерба. В их числе несанкционированные свалки, а также полуразрушенные строения и сооружения.

Более 30 объектов расположено на территории бывших военных городков и землях лесного фонда. Их ликвидация относится к сфере ответственности соответствующих федеральных уполномоченных органов власти.

«В отношении 119 объектов, размещенных на территории городских и сельских поселений Кольского района, будут проводиться дополнительные обследования в целях установления землепользователей при наличии таковых. По результатам работ администрациями Кольского района и поселений будут сформированы муниципальная программа и комплексные ежегодные планы ликвидации объектов НЭУ с соответствующим объемом финансирования», – доложила начальник отдела архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Кольского района Евгения Ульянова.

Более половины несанкционированных свалок пока не обследованы. Их точные границы не установлены. В ближайшее время туда нужно направить специалистов. Первоочередная задача – определить, являются ли свалки действующими, и установить правообладателей данных участков. Их владельцам направят требования о ликвидации свалки.

Важно не допустить дальнейшего складирования мусора. Небольшие полигоны проще ликвидировать сейчас, пока объем мусора на них не превышает 50 кубических метров. Таких объектов 27% от общего числа выявленных свалок. Затраты на работы минимальны: вывести отходы можно всего на нескольких грузовиках.

По словам главы администрации Кольского района Александра Лихолата, в кратчайшие сроки необходимо подготовить проект муниципальной программы по ликвидации накопленного экологического ущерба. До конца сентября населенные пункты и подъезды к ним должны быть очищены от мусора.

Работа предстоит масштабная. Помимо свалок есть и ветхое, расселенное жилье. Только в Териберке необходимо снести 33 пустующих дома, строительный мусор вывезти, землю рекультивировать. Аналогичные аварийные строения есть в Кильдинстрое и Шонгуе. Такие здания портят вид поселков и представляют реальную опасность.

«Самостоятельно вывести мусор, а затем его уничтожить муниципалитеты не смогут, – говорит Лихолат. – Не хватит средств. Этот вопрос необходимо решать сообща. Часть денег на ликвидацию несанкционированных свалок выделит администрация Кольского района. Запланированы субсидии и в бюджете Мурманской области. Предварительно, на эти цели всем муниципалитетам планируют выделить 3 миллиона 200 тысяч рублей».