Боевая техника Северного флота готовится выступить на Дне ВМФ

27 Июля 2017 года, 13:58

СЕВЕРОМОРСК/ 27 июля/ БИ-ПОРТ – В Североморске проходят тренировки механизированной колонны армейского корпуса и соединения морской пехоты СФ. Военнослужащие готовятся к участию в параде войск Мурманского территориального гарнизона в честь Дня Военно-морского флота России.

В парадном строю по Приморской площади флотской столицы проходят 16 единиц техники. В их числе основные образцы автобронетехники, находящейся на вооружении сухопутных и береговых войск Северного флота - бронетранспортёры БТР-82 АМ, бронированные разведывательно-дозорные машин БРДМ-2РХ, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», армейские квадроциклы АМ-1. Украшением колонны станет группа бронетанковой техники. Её возглавит исторический танк Т-34, открывший в нынешнем году парад Победы в городе-герое Мурманске. За ним своим ходом пройдет еще одна уникальная машина Великой Отечественной войны – легендарный тяжелый танк ИС-3, восстановленный специалистами Северного флота до заводского состояния. За исторической техникой в колоне пройдут основные боевые танки мотострелковых соединений Т-72Б3.

Тренировки механизированной колонны проходят в вечернее время с 22:30.

В этом году впервые в главной базе Северного флота – Североморске, в параде войск Мурманского территориального гарнизона в честь Дня Военно-морского флота России примет участие механизированная колонна армейского корпуса и соединения морской пехоты СФ.